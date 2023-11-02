Нетаньяху рассказал об успехах израильских военных в секторе Газа

Израильские войска добиваются успехов в ходе операции в секторе Газа. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем акаунте в соцсети X (бывшая Twitter).

По его словам, военные уже преодолели окраины самого города Газы — крупнейшего в палестинском анклаве. Премьер назвал успехи Армии Израиля впечатляющими.

«Ничто не остановит нас», — заключил Нетаньяху.

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви до этого заявлял, что израильские военные вошли в Газу и приступили к окружению с разных сторон.

Экс-премьер Израиля Эхуд Барак заявил, что поддержка Израиля со стороны мирового сообщества ослабнет очень быстро, а легитимность военной операции в Газе будет поставлена под сомнение.

По словам Барака, операция в Газе проводится с учетом ряда ограничений, в числе которых он назвал наличие у ХАМАС заложников, риск распространения конфликта на «Хезболлу» в Ливане, а также международное право, «которому мы привержены». Кроме того, экс-премьер раскритиковал действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявив, что «в любой нормальной стране» он ушел бы в отставку утром 8 октября.

По уточненным данным, 7 октября в Израиль вторглись свыше трех тысяч боевиков ХАМАС. Кроме того, страна была подвергнута масштабному ракетному обстрелу. В плен попали более двухсот заложников. В ответ Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи», одной из целей которых названо полное уничтожение движения ХАМАС.

Ранее сообщалось, что Египет отверг предложение о международном и израильском управлении Газой.