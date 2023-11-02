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Число удерживаемых в Газе заложников выросло до 242

ЦАХАЛ: в секторе Газа удерживают как минимум 242 заложника

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Shutterstock

Число заложников, удерживаемых в секторе Газа, возросло по меньшей мере до 242. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари.

«Мы проинформировали семьи 242 похищенных», — заявил он на утреннем брифинге.

Военный также сообщил, что с начала боевых действий 7 октября не стало 332 израильских военнослужащих.

«Бойцы ЦАХАЛ продолжают наступать и вести бои с террористами ХАМАС и углубляют зону боевых действий», — продолжил Хагари.

По его информации, после нескольких часов боя, включавшего удары с воздуха и моря, десятки террористов были ликвидированы.

До этого Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

В свою очередь, ультраправый министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».

Ранее в ЦАХАЛ рассказали о продолжении наступления в секторе Газа.

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