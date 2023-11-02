Украина пыталась совершить провокацию на Запорожской АЭС

Украинские военные совершили провокацию с целью создать техногенную катастрофу на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По сданным ведомства, в районе Энергодара средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили девять украинских беспилотников коптерного типа. Украинские военные пытались сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, отметили в Минобороны.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что запуск дронов-камикадзе произвели из расположенного на правом берегу Днепра города Никополь, количество прилетов по Энергодару достигло десяти.

В конце октября постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что российские войска никогда не размещали тяжелое вооружение по типу танков и артиллерии на Запорожской АЭС, в чем могли убедиться инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время осмотров станции.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.