Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный похвалил российские Военно-воздушные силы. Об этом он заявил в своем материале для журнала Economist.

«Военно-воздушные силы России... сохраняют значительное преимущество перед нами и продолжают создавать новые ударные эскадрильи», — сказано в статье.

Кроме того, Залужный отметил, что Россия модернизировала силы радиоэлектронной борьбы.

«В этой области она (Россия) превосходит нас: 65% наших станций глушения в начале войны были произведены в советское время», — добавил главком ВСУ.

Также он подчеркнул, что ВСУ не хватает того вооружения, которое направляет Запад. По его словам, украинской армии необходимы датчики, использующие невидимые световые импульсы для обнаружения мин в земле.

1 ноября обозреватель польского издания Myśl Polska Кшиштоф Подгурский в своей статье написал, что Залужному пришлось задействовать последние резервы. По его словам, в конце сентября текущего года российская армия перешла к «активной обороне» почти на всем протяжении фронта.

До этого глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что украинские войска с начала лета нынешнего года потеряли свыше 90 тысяч военных, около 600 танков и почти 1 900 бронемашин различного класса. При этом, как подчеркнул министр, ВСУ так и не достигли никаких значимых успехов на фронте.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.