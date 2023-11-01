Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Йемен показал видео запуска ракет в сторону Израиля

Йеменские повстанцы показали видео запуска ракет в направлении Израиля

Повстанцы из хуситского движения «Ансар Алла» в Йемене показали видео запуска ракет в сторону Израиля. Видеозапись опубликована на сайте движения.

Отмечается, что видеозапись носит название «Совместные операции ракетных войск Йемена и Военно-воздушных сил (ВВС) по целям в глубине израильского образования в Палестине». Целью ракет являлись «сионистские образования» на палестинских территориях.

До этого представитель йеменской армии бригадный генерал Яхьи Сари говорил, что Йемен планирует осуществить ракетный удар по Израилю днем 1 ноября.

Хуситы планировали запустить в сторону Израиля баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотные летательные аппараты.

31 октября телеканал Al Masirah сообщал, что хуситы совершили несколько ударов беспилотниками и крылатыми ракетами.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий