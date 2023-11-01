Йемен показал видео запуска ракет в сторону Израиля

Повстанцы из хуситского движения «Ансар Алла» в Йемене показали видео запуска ракет в сторону Израиля. Видеозапись опубликована на сайте движения.

Отмечается, что видеозапись носит название «Совместные операции ракетных войск Йемена и Военно-воздушных сил (ВВС) по целям в глубине израильского образования в Палестине». Целью ракет являлись «сионистские образования» на палестинских территориях.

До этого представитель йеменской армии бригадный генерал Яхьи Сари говорил, что Йемен планирует осуществить ракетный удар по Израилю днем 1 ноября.

Хуситы планировали запустить в сторону Израиля баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотные летательные аппараты.

31 октября телеканал Al Masirah сообщал, что хуситы совершили несколько ударов беспилотниками и крылатыми ракетами.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.