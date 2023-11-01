Американский журналист рассказал о состоянии армии США

Ведущие подкаста Redacted Клейтон и Натали Моррис раскритиковали состояние армии США.

Они считают, что американские солдаты растеряли физическую форму и едва ли смогут воевать с Россией. В последнее время американцы все менее охотно идут служить в армию. Американские войска стали комплектовать на контрактной основе с 1973 года, но последние годы стали самыми сложными.

«Бойтесь наших солдат — они самые суровые. А нет, подождите. Какие они у нас, получается — самые медленные? Ну, или самые жирные в мире», — отметил Клейтон Моррис.

Натали Моррис, в свою очередь, усомнилась, что американские войска смогут воевать с Россией.

До этого пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявлял, что США отправят еще 300 военных в зону ответственности Центрального командования американской армии на Ближний Восток. Военные будут помогать американским войскам в обезвреживании боеприпасов, поддержании связи и в других областях.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.