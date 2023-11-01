Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

США 1 ноября проведут испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты

Пентагон: США 1 ноября проведут запуск МБР Minuteman III с базы Ванденберг

close
100%
U.S. Air Force Photo

США 1 ноября проведут испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает ТАСС.

Ракета Minuteman III будет запущена с базы Ванденберг в штате Калифорния. В этом году это будет четвертый испытательный запуск данной МБР. До этого испытания проводились в феврале, апреле и сентябре.

«Завтра [1 ноября] состоится запланированный заранее испытательный запуск МБР Minuteman III без боевой части», — сказал Райдер и подчеркнул, что этот запуск призван продемонстрировать «надежность системы стратегического сдерживания», а также служит «сигналом союзникам о гарантиях» со стороны Вашингтона.

В апреле сообщалось, что американский самолет «судного дня» E-XX будет лишен связи с наземными межконтинентальными баллистическими ракетами и стратегическими бомбардировщиками.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий