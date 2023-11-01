США 1 ноября проведут испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает ТАСС.

Ракета Minuteman III будет запущена с базы Ванденберг в штате Калифорния. В этом году это будет четвертый испытательный запуск данной МБР. До этого испытания проводились в феврале, апреле и сентябре.

«Завтра [1 ноября] состоится запланированный заранее испытательный запуск МБР Minuteman III без боевой части», — сказал Райдер и подчеркнул, что этот запуск призван продемонстрировать «надежность системы стратегического сдерживания», а также служит «сигналом союзникам о гарантиях» со стороны Вашингтона.

В апреле сообщалось, что американский самолет «судного дня» E-XX будет лишен связи с наземными межконтинентальными баллистическими ракетами и стратегическими бомбардировщиками.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».