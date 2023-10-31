США сообщили об отправке военных на Ближний Восток

США отправят еще 300 военных в зону ответственности Центрального командования американской армии на Ближний Восток. Об этом во время брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает РИА Новости.

«Я готов объявить о решении направить дополнительно 300 военнослужащих в регион ответственности CENTCOM со своих баз в континентальной части США», — сказал он.

Райдер отметил, что военные помогут американским войскам в обезвреживании боеприпасов, поддержании связи и в других областях.

31 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что США сейчас не планируют непосредственно участвовать в боевых действиях в конфликте на Ближнем Востоке.

До этого портал Axios со ссылкой на американских и израильских официальных лиц, писал, что администрация президента Соединенных Штатов готовится к тому, что палестино-израильский конфликт может распространиться на весь Ближний Восток.

29 октября издание Stars and Stripes со ссылкой на очевидцев и аналитиков сообщало, что авианосец США «Дуайт Эйзенхауэр» был замечен за судами и аналитиками разведки в Средиземном море.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.