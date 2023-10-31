Армия обороны Израиля заявила об ожесточенных боях с ХАМАС в секторе Газа

Израильские военнослужащие ведут ожесточенные бои с членами палестинского движения ХАМАС. Сражения происходят в эту минуту в глубине сектора Газа, сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В заявлении указано, что военные страны атаковали форпост ХАМАС на севере палестинского анклава. После этого начались ожесточенные боевые столкновения, в которых принимают участие объединенные силы ЦАХАЛ во главе с сухопутными войсками.

«Армия обороны Израиля ликвидировала десятки террористов, уничтожила противотанковые расчеты и противотанковые пусковые позиции», — уточнили представители ЦАХАЛ.

Также к текущему моменту израильские солдаты нейтрализовали несколько наблюдательных пунктов ХАМАС и захватили большое количество боеприпасов. Как уточнили в пресс-службе Армии обороны Израиля, под контролем военнослужащих страны оказались оружие и взрывчатка палестинского движения.

31 октября представители ЦАХАЛ заявили, что военные истребители страны ликвидировали в секторе Газа одного из лидеров ХАМАС. Целью стал командир батальона «Бейт-Лахия» северной бригады ХАМАС Насима Абу Аджин, который принимал участие в атаке на израильские территории 7 октября.

В тот же день пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о задержании более 1,1 тыс. палестинцев с начала боевых действий. По данным израильских войск, 710 из них могут быть связаны с ХАМАС.

Ранее в Израиле уточнили число заложников, удерживаемых палестинским движением.