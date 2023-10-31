ВС РФ поразили объекты по производству надводных дронов на Украине

ВС РФ поразили места производства надводных дронов возле села Малодолинского в Одесской области Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что на пораженных объектах собирались также беспилотные летательные аппараты.

До этого сообщалось, что по обе стороны Крымского моста установили боны для защиты от водных дронов.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края».

Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».