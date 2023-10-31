Во Львове отработали возможную биологическую провокацию против РФ

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что во Львове в августе – сентябре прошла отработка сценария биологической провокации против РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в Киеве в 2023 году возобновилась деятельность Украинского научно-технологического центра (УНТЦ), который занимается распределением грантов Пентагона. При финансовой поддержке США во Львове в августе – сентябре на базе национального медицинского университета имени Галицкого во Львове был проведен тренинг по реагированию на биологические угрозы.

Кириллов добавил, что в тренинге принимали участие сотрудники Службы безопасности Украины, полицейские, а также сотрудники западных некоммерческих организаций.

«Итогом реализации сценария становится обвинение России в несоблюдении требований КБТО (Конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия. — «Газета.Ru»), ее дискредитация на международной арене и введение в отношении нашей страны дополнительных санкционных ограничений», — добавил Кириллов.

До этого Кириллов сообщал, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США использовало корпорацию RAND в военно-биологических целях.

Ранее газета The Washington Post заявила об участии ЦРУ в атаке дронов на Крымский мост.