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США назвали «безответственными» за решение о модернизацию ядерных бомб

ICAN: решение США о модернизации ядерных бомб B61 является безответственным

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US Department of Defense

Глава ICAN Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Мелисса Парк заявила, что модернизация ядерных бомб B61 — безответственная эскалация, тем более, учитывая конфликты в Европе и на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз ICAN.

«Это безответственная эскалация новой гонки ядерных вооружений, в результате которой США призывают другие государства, обладающие ядерным оружием, к модернизации своих ядерных арсеналов», — приводятся в пресс-релизе слова главы ICAN.

Парк отметила, что применение такого оружия повлекло бы за собой неизбирательное уничтожение гражданских лиц и разрушение критически важной инфраструктуры, что является военным преступлением. По ее словам, объявление подобного плана в разгар конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке с участием государств, обладающих ядерным оружием, является провокационным.

На прошлой неделе Пентагон сообщил, что США решили модернизировать свою основную атомную бомбу B61 до варианта B61-13, не меняя общего числа ядерных боеприпасов в арсеналах.

До этого в Северной Корее заявили, что ежегодно проходящие ядерные учения НАТО Steadfast Noon, в ходе которых отрабатывается сброс тактических ядерных бомб, являются, по сути, репетицией ядерной войны.

Ранее США провели испытания на ядерном полигоне.

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