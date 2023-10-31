Нетаньяху заявил, что военная операция Израиля в Газе вошла в третью фазу

Военная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа вошла в третью фазу, включающую расширение наземных действий в палестинском анклаве, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Его слова передает ТАСС.

«Мы находимся в разгаре войны. <...> Третий этап — расширение наземного проникновения в сектор Газа», — объявил премьер еврейского государства.

Он напомнил, что для Израиля целью боевых столкновений является полная ликвидация военного и управленческого потенциала палестинской радикальной группировки ХАМАС.

По словам Нетаньяху, ЦАХАЛ продвигается вперед системно и мощно. Кроме того, израильская армия находится в состоянии повышенной боеготовности на северном фронте, где идут обстрелы со стороны Ливана.

«ХАМАС будет побежден, будет другая Газа», — утверждает политик.

До этого радикальное движение ХАМАС опубликовало видео с тремя заложницами, которые потребовали от премьера Израиля Нетаньяху немедленно совершить обмен пленными. Также одна из женщин на видео обвинила израильские власти в неспособности защитить людей во время нападения 7 октября. Нетаньяху назвал видео «жестокой психологической пропагандой» ХАМАС и пообещал «приложить все усилия» для освобождения заложников. По данным на 25 октября, ХАМАС удерживали 222 пленных, включая шестерых россиян. Радикалы готовы освободить людей в обмен на свободу всех палестинских заключенных, которые находятся в израильских тюрьмах, — около 6 тыс. человек. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Израиль обстреливает северо-запад и юго-восток сектора Газа.