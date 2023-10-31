США опровергли информацию об участии в боях в зоне палестино-израильского конфликта

США на данный момент не планируют непосредственно принимать участие в боевых действиях в зоне палестино-израильского конфликта. С таким утверждением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, чьи слова приводит ТАСС.

«У США нет планов выводить свои войска на место конфликта», — заявил он в ходе брифинга.

Таким образом представитель Белого дома ответил на вопрос, разделяют ли Соединенные Штаты цели, которые декларирует Израиль в военной операции на территории Палестины. При этом он добавил, что у американской администрации есть свои приоритетные интересы в регионе в области нацбезопасности.

«Нет никаких планов или намерений вводить наземные силы США для участия в боях в Израиле», — резюмировал Кирби.

Накануне бывший посол Палестины во Франции Салман Харфи заявил, что американские военные участвуют в боевых действиях в секторе Газа на стороне Израиля. По его словам, силы США оказывают поддержку израильской стороне непосредственно на местности.

Ранее Путин назвал ключ к решению конфликта Израиля и Палестины.