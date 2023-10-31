Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

США опровергли информацию об участии в боях в зоне палестино-израильского конфликта

Кирби: США не будут задействовать войска в конфликте между Палестиной и Израилем

close
100%
Alex Brandon/AP

США на данный момент не планируют непосредственно принимать участие в боевых действиях в зоне палестино-израильского конфликта. С таким утверждением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, чьи слова приводит ТАСС.

«У США нет планов выводить свои войска на место конфликта», — заявил он в ходе брифинга.

Таким образом представитель Белого дома ответил на вопрос, разделяют ли Соединенные Штаты цели, которые декларирует Израиль в военной операции на территории Палестины. При этом он добавил, что у американской администрации есть свои приоритетные интересы в регионе в области нацбезопасности.

«Нет никаких планов или намерений вводить наземные силы США для участия в боях в Израиле», — резюмировал Кирби.

Накануне бывший посол Палестины во Франции Салман Харфи заявил, что американские военные участвуют в боевых действиях в секторе Газа на стороне Израиля. По его словам, силы США оказывают поддержку израильской стороне непосредственно на местности.

Ранее Путин назвал ключ к решению конфликта Израиля и Палестины.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий