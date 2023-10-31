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В США заявили о нежелании украинских военных выполнять приказ Зеленского

Time: бойцы ВСУ не желают переходить в наступление даже по приказу Зеленского

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Gleb Garanich/Reuters

Некоторые украинские военные игнорируют прямой приказ о наступлении из офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет американский журнал Time, ссылаясь на высокопоставленного военнослужащего, пожелавшего остаться анонимным.

«Некоторые командиры на передовой начали отказываться от приказов о наступлении», — заявил военный.

Он подчеркнул, что это происходит, несмотря на непосредственные приказы из администрации украинского лидера.

По словам собеседника издания, украинские бойцы планируют сидеть в окопах и держать оборону.

Незадолго до этого командир батальона Вооруженных сил Украины Дмитрий Кухарчук заявил, что Украина стратегически проигрывает в конфликте с Российской Федерации в связи с неадекватным восприятием ситуации обществом.

Перед этим журнал Time писал, что президент Украины Владимир Зеленский собирается уволить командующего наступлением ВСУ генерала, а также произвести другие кадровые перестановки и изменить стратегию ведения боевых действий к зиме.

Ранее украинский военный рассказал о требовании Киева взять Горловку.

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