В конгрессе США заявили, что в снарядах для ВСУ нуждается Израиль

Прибывшие в Киев для обсуждения оборонных потребностей украинской армии члены двухпартийной делегации палаты представителей конгресса США заявили, что осведомлены о нехватке снарядов калибра 155 миллиметров у ВСУ, при этом отметив, что они нужны и Израилю. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Во время встречи Зеленский подробно проинформировал конгрессменов о ситуации на фронте и первоочередных нуждах ВСУ.

В свою очередь, представляющий штат Иллинойс, конгрессмен-демократ Майкл Куигли признал, что в выделении помощи Украине имеют место «очень неприятные ситуации», так как в Вашингтоне расходятся мнения о направлении такой помощи. В частности, он отметил, что Киев действительно нуждается в поставках 155-мм артиллерийских снарядов, но в данный момент эти боеприпасы требуются и Израилю.

Куигли при этом сделал намек, что Украине следует становиться более самодостаточной в деле производства оружия и боеприпасов.

Ранее в США заявили, что президента Украины Владимира Зеленского разозлили итоги его визита в Вашингтон.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.