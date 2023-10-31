Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В конгрессе США заявили, что в снарядах для ВСУ нуждается Израиль

Конгрессмен Куигли: снаряды для ВСУ нужны и Израилю

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Прибывшие в Киев для обсуждения оборонных потребностей украинской армии члены двухпартийной делегации палаты представителей конгресса США заявили, что осведомлены о нехватке снарядов калибра 155 миллиметров у ВСУ, при этом отметив, что они нужны и Израилю. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Во время встречи Зеленский подробно проинформировал конгрессменов о ситуации на фронте и первоочередных нуждах ВСУ.

В свою очередь, представляющий штат Иллинойс, конгрессмен-демократ Майкл Куигли признал, что в выделении помощи Украине имеют место «очень неприятные ситуации», так как в Вашингтоне расходятся мнения о направлении такой помощи. В частности, он отметил, что Киев действительно нуждается в поставках 155-мм артиллерийских снарядов, но в данный момент эти боеприпасы требуются и Израилю.

Куигли при этом сделал намек, что Украине следует становиться более самодостаточной в деле производства оружия и боеприпасов.

Ранее в США заявили, что президента Украины Владимира Зеленского разозлили итоги его визита в Вашингтон.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий