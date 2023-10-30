Премьер Нидерландов заявил, что обещанные Украине F-16 прибудут в Румынию в ноябре

Обещанные Нидерландами Украине истребители F-16 прибудут в учебный центр в Румынии через две недели, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в социальной сети Х.

По словам главы нидерландского кабмина, об этом он во время видеоконференции сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Премьер сообщил, что в Румынию прибудут F-16, которыми Нидерланды пообещали усилить противовоздушную оборону Украины.

Как заявил Рютте, это означает, что в ближайшее время могут начаться курсы подготовки украинских летчиков, которые будут управлять этими истребителями.

Ранее представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что власти Украины надеются на получение первых американских истребителей F-16 весной следующего года. По его словам, все западные чиновники называют разные даты поставки самолетов.

До этого в Дании заявили, что Украина не сможет использовать истребители F-16 нигде, помимо своей территории. Планируется, что часть обещанных Киеву самолетов передадут в ближайшее время. В России ранее отмечали, что F-16 могут быть использованы для доставки ядерного вооружения и пообещали «военно-технический ответ», если эти истребители появятся в небе Украины. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США раскрыли главную проблему украинской армии.