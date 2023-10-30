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В Запорожской области сообщили об успешной контратаке российских военных

Рогов сообщил об успешной контратаке ВС России в районе села Работино

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Телеграм-канал «Владимир Рогов»

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские военнослужащие провели успешную контратаку в районе населенного пункта Работино в Запорожской области.

«Военные отбили попытки атак украинских боевиков на Ореховском направлении и провели успешные контратаки в направлении Работино со стороны Вербового», — сказал он.

Рогов отметил, что украинская армия лишилась порядка 40 солдат и свыше десяти единиц техники.

За минувшие сутки российские военные также отбили пять атак на Времевском направлении и проведены контратаки. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили около 130 человек.

До этого Владимир Рогов сообщал, что российские военные отразили пять атак украинской армии на Времевском направлении.

Также 30 октября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ за время контрнаступления, которое началось 4 июня, потеряли 90 тысяч бойцов и почти 600 танков.

До этого бывший советник экс-главы государства Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский умышленно скрывает правду о тяжелой ситуации в зоне боевых действий и провалах армии страны.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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