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В Запорожской области сообщили о тактике волнообразного выдвижения ВСУ

Балицкий заявил, что ВСУ попытались наступать на Запорожском направлении

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РИА Новости

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские военные не прекратили попыток наступления в ряде населенных пунктов с применением тактики волнообразного выдвижения. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

«Получил анализ оперативной ситуации за последние несколько суток от командования наших подразделений на Запорожском направлении», — подчеркнул Балицкий.

По его словам, Вооруженные силы Украины пытались атаковать позиции обороны ВС РФ в районах населенных пунктов Копани, Работино, Новопрокоповка и Вербовое.

Украинская сторона прибегала к активной поддержке огнем танков и артиллерии, подчеркнул Балицкий.

Как добавил запорожский губернатор, российские войска с 23 октября отразили свыше 11 атак ВСУ. Ликвидировано 13 танков и 14 бронированных машин, пояснил Балицкий.

До этого МО сообщало, что ВС РФ за неделю отразили 19 атак ВСУ в районах сел Работино и Вербовое.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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