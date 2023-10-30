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Израильские военные рассказали о масштабной операции в лагере беженцев Дженин

ЦАХАЛ провел операцию по уничтожению террористической инфраструктуры ХАМАС

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Amir Cohen/Reuters

Армия Израиля заявила, что была проведена масштабная операция, цель которой — разрушение террористической инфраструктуры в лагере беженцев Дженин. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ.

По информации военных Израиля, по итогу широкомасштабной операции в Иудее и Самарии арестован 51 разыскиваемый человек, 38 из которых были боевиками палестинского движения ХАМАС.

Известно, что с начала боевых действий арестовано около 1 070 разыскиваемых лиц, при этом порядка 700 человек были связаны с ХАМАС.

До этого в Британии потребовали от ХАМАС убрать военную инфраструктуру от больниц в Газе. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли также предостерег Иран от любых действий, которые могут привести к эскалации на Ближнем Востоке. Дипведомство Соединенного Королевства вместе с Израилем работает над тем, чтобы гуманитарная помощь в анклаве доставалась мирным жителям.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.

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Война в Израиле
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