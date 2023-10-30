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ВСУ стали чаще использовать FPV-дроны у Соледара

Командир разведгруппы Воля: ВСУ стали чаще применять FPV-дроны у Соледара в ДНР

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали гораздо чаще применять FPV-дроны (First Person View — с видом от первого лица. — «Газета.Ru») у Соледара в Донецкой народной республике. Об этом заявил ТАСС командир разведгруппы казачьего батальона «Скиф» (Барс-35) с позывным «Воля».

Он отметил, что больше таких дронов стало именно в последний месяц.

«Где-то до 20-30 дронов-камикадзе в день прилетает. Сейчас бьют все подряд», — сказал Воля.

По его словам, раньше атаки были выборочными, в частности, целью был определенный транспорт. Однако сейчас, по словам бойца, удары наносятся хаотично.

Воля добавил, что дроны стали пытаться поразить даже военных, которые в одиночку передвигаются на квадроциклах. Такого, по словам командира разведгруппы казачьего батальона «Скиф», раньше не было.

Несколько дней назад военный эксперт Алексей Живов заявил, что применение на поле боя ВСУ агропромышленных дронов, названных российскими военными «Бабой-Ягой», стало проблемой для ВС РФ.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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