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Военный эксперт объяснил, почему штурм Газы может дорого обойтись Израилю

Военный эксперт Леонков: ХАМАС превратил Газу в большой укрепрайон

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Ohad Zwigenberg/AP

Израиль не торопится с проведением полномасштабной наземной операции в секторе Газа, поскольку понимает, что ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) может понести катастрофические потери. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил военный эксперт Алексей Леонков. При этом ХАМАС, по его словам, был готов к боевым действиям на своей территории.

«Израиль совершенно напрасно считает, что, разрушив многоэтажный дом бомбой, он уничтожит и расположенные под ним туннели, откуда всегда может вылезти боевик. Ведь разрушенный город — это один большой укрепрайон, где легко минировать, организовывать «огневые мешки», а «туннельная война» — одна из самых сложных проблем для наступающих», — отметил Леонков.

Более того, по его словам, ни резервисты, ни кадровые военные ЦАХАЛ не имеют достаточных навыков для успешного ведения городского боя.

30 октября ЦАХАЛ заявил об уничтожении «десятков террористов» в Газе, которые забаррикадировались в зданиях и туннелях и пытались атаковать израильские силы. В ведомстве отметили, что за последние несколько дней Израиль нанес удары по более чем 600 объектам, включая склады оружия, десятки пусковых позиций противотанковых ракет, а также укрытия и плацдармы, которые использовали боевики ХАМАС.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов до этого сообщило, что с начала обострения палестино-израильского конфликта почти полтора миллиона жителей сектора Газа вынуждены были покинуть свои дома.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

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