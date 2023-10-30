Шойгу назвал потери ВСУ с начала контрнаступления

Вооруженные силы Украины с начала лета текущего года потеряли больше 90 тысяч военных убитыми и ранеными, однако она так и не достигли никаких значимых успехов на фронте. Об этом в ходе выступления на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме заявил глава министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

Кроме того, министр добавил, что за период с 4 июня Вооруженные силы Украины также потеряли порядка 600 танков и почти 1 900 бронемашин различного класса.

25 октября Шойгу во время беседы с военнослужащими группировки «Восток» заявлял, что в российских войсках появились зенитные ракетные комплексы, при помощи которых за пять дней сбили 24 самолета Воздушных сил Украины.

До этого глава Министерства обороны РФ говорил, что украинская армия в период так называемого летнего контрнаступления потеряла 1,5 тысячи бронемашин. Глава ведомства назвал потери ВСУ «существенными и серьезными».

6 октября в Минобороны РФ сообщали, что в течение недели российские войска заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении и отразили две атаки украинских подразделений.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.