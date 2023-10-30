Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Шойгу назвал потери ВСУ с начала контрнаступления

Шойгу: ВСУ за время контрнаступления потеряли 90 тысяч бойцов и почти 600 танков

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины с начала лета текущего года потеряли больше 90 тысяч военных убитыми и ранеными, однако она так и не достигли никаких значимых успехов на фронте. Об этом в ходе выступления на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме заявил глава министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

Кроме того, министр добавил, что за период с 4 июня Вооруженные силы Украины также потеряли порядка 600 танков и почти 1 900 бронемашин различного класса.

25 октября Шойгу во время беседы с военнослужащими группировки «Восток» заявлял, что в российских войсках появились зенитные ракетные комплексы, при помощи которых за пять дней сбили 24 самолета Воздушных сил Украины.

До этого глава Министерства обороны РФ говорил, что украинская армия в период так называемого летнего контрнаступления потеряла 1,5 тысячи бронемашин. Глава ведомства назвал потери ВСУ «существенными и серьезными».

6 октября в Минобороны РФ сообщали, что в течение недели российские войска заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении и отразили две атаки украинских подразделений.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Контрнаступление Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий