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В США заявили об окончательном поражении ВСУ

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: ВСУ могут окончательно проиграть в ближайшие месяцы

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Gleb Garanich/Reuters

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ближайшее время могут не выстоять против ВС РФ.

По его мнению, российские войска могут перейти на другую сторону реки Днепр, как только наступит мороз, а это уже возможно примерно через месяц.

«(Президенту США Джо) Байдену придется признать свою ошибку: он говорил, что Москва якобы проигрывает, но она побеждает», — сказал эксперт.

По его словам, даже если конгресс Соединенных Штатов одобрит новый пакет военной помощи Украине, это не повлияет на положение украинской армии. В ближайшие месяцы киевские власти могут потерпеть окончательное поражение, полагает экс-аналитик ЦРУ.

«Ближний Восток стал лучшим поводом, чтобы отвлечься внимание от происходящего», — указал он.

Ранее экс-разведчик заявил, что подход российской армии к городу Одессе станет решающим моментом для Украины. Он отметил, что это будет последний шанс для Киева пересмотреть конфликт до того, как Россия начнет военные действия, захватит Одессу и ограничит доступ Украины к Черному морю.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что у России нет других вариантов, кроме как победить в ходе специальной военной операции на Украине.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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Операция на Украине
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