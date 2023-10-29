ЦАХАЛ опубликовал видео удара по дому члена ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении дома террориста, устроившего стрельбу по мирным жителям на перекрестке Хамри. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Стрелок, которого звали Хасан Катнани, проживал на территории Западного Берега Иордана в лагере беженцев Аскар в городе Наблус.

В ходе ночных рейдов по палестинским территориям вне сектора Газа ЦАХАЛ, силы израильской разведки и спецназа задержали 23 подозреваемых в причастности к терроризму, в том числе четырех сторонников ХАМАС. У подозреваемых были изъяты 12 тыс. шекелей, самодельное оружие, а также боеприпасы и военная техника. В ходе рейда израильские правоохранители вступили в перестрелку с палестинцами, которые применяли взрывчатку и коктейли Молотова.

Всего на территории Западного Берега уже задержаны 1030 подозреваемых в терроризме, из которых 700 названы членами ХАМАС.

До этого ЦАХАЛ заявил о расширении наземных операций в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее ультраправый министр нацбезопаности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».