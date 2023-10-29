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ЦАХАЛ опубликовал видео удара по дому члена ХАМАС

ЦАХАЛ показал удар по дому стрелявшего по мирным жителям боевика ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении дома террориста, устроившего стрельбу по мирным жителям на перекрестке Хамри. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Стрелок, которого звали Хасан Катнани, проживал на территории Западного Берега Иордана в лагере беженцев Аскар в городе Наблус.

В ходе ночных рейдов по палестинским территориям вне сектора Газа ЦАХАЛ, силы израильской разведки и спецназа задержали 23 подозреваемых в причастности к терроризму, в том числе четырех сторонников ХАМАС. У подозреваемых были изъяты 12 тыс. шекелей, самодельное оружие, а также боеприпасы и военная техника. В ходе рейда израильские правоохранители вступили в перестрелку с палестинцами, которые применяли взрывчатку и коктейли Молотова.

Всего на территории Западного Берега уже задержаны 1030 подозреваемых в терроризме, из которых 700 названы членами ХАМАС.

До этого ЦАХАЛ заявил о расширении наземных операций в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее ультраправый министр нацбезопаности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».

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Война в Израиле
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