Стало известно о патронном голоде у ВСУ под Соледаром

Командир разведгруппы батальона «Скиф» (Барс-35), входящего в Добровольческий штурмовой корпус (ДШК), с позывным «Воля» заявил, что украинские военные в районе Соледара начали испытывать дефицит патронов к стрелковому оружию. Его слова передает ТАСС.

«В последние пару недель определили по радиоперехватам, что они БК (боекомплект. — «Газета.Ru») уже считают поштучно. 5,45, 7,62, до этого таких моментов никогда не было», — рассказал Воля.

Военный добавил, что дефицит патронов у вооруженных сил Украины проявляется в том числе снижением случаев ночных обстрелов позиций батальона «Скиф» и попыток ночных штурмов. Он отметил, что дефицит касается только патронов, а снарядов и мин у ВСУ на участке пока достаточно.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на Украине нужно производить боеприпасы, поскольку они закончились во всем мире, «все склады пусты». Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин высказывал мнение, что все оружейные мощности в мире не могут покрыть нужды Киева. На Украине уже готовятся к запуску оружейных заводов Rheinmetall и Bayraktar, о запуске объявила BAE Systems. Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

19 октября стало известно, что Украина и Румыния подписали меморандум о расширении производства боеприпасов и наращивании оборонных возможностей.

Ранее сообщалось, что на Украине могут начать создавать импровизированные системы ПВО.