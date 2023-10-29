Украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой области

Согласно информации украинского издания «Суспільне» (Общественное) со ссылкой на областную военную администрацию, в Хмельницкой области Украины слышны звуки взрывов.

«В Хмельницкой области слышны звуки взрывов. Действует противовоздушная оборона», — так цитируется заявление первого заместителя начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергея Тюрина.

При этом воздушная тревога в области не объявлена.

Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, воздушная тревога была расширена на несколько областей Украины. Сирены звучат в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Однако в ряде регионов предупреждения были отменены. В Винницкой области сирены звучали около двух часов, в Николаевской и Тернопольской областях тревога действовала около 40 минут, а в Черновицкой области более часа.

28 октября в Херсоне произошли взрывы. Они были слышны в прибрежных районах города. В это время в подконтрольных Украине районах Херсонской области объявлена воздушная тревога.

Согласно данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

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