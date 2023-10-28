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Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» начали массово переходить в спецназ «Ахмат»

Алаудинов: бывшие вагнеровцы прибывают в подразделения спецназа «Ахмат»

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил РИА Новости, что бывшие сотрудники частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» переходят в подразделения «Ахмата» и прибывают в зону проведения специальной военной операции.

По словам Алаудинова, бывшие бойцы «Вагнера» и раньше переходили в «Ахмат», однако сейчас пополнение из бойцов ЧВК стало массовым.

«То есть, сейчас они пошли ко мне в разные отряды. Получается, что некогда бывшие командиры заходят, и с ними же потихоньку заходят их бойцы», — сказал командир «Ахмата».

Он также отметил, что за время спецоперации подразделения «Ахмат» и «Вагнера» не раз работали на смежных участках фронта. По словам Алаудинова, бойцы «Вагнера» выбирают «Ахмат» также из-за похожего уклада между командирами и бойцами в подразделении, уровня их подготовки и высокого уровня обеспечения «Ахмата» всем необходимым для ведения боевых действий.

26 октября заместитель председателя фонда «Защитники Отечества» Сергей Вылегжанин заявил, что бойцам частной военной компании «Вагнер», участвовавшим в СВО, выдадут удостоверения ветеранов боевых действий. Отмечалось, что фонд взял на себя оформление документов министерства обороны для бойцов ЧВК.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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