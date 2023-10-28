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В ХАМАС отвергли возможность освобождения пленных израильских военных

ХАМАС: палестинское движение не готово отпустить пленных военных Израиля

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Yousef Masoud/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС не готово отпустить израильских военнослужащих, взятых в плен в ходе боевых действий. Освобождение солдат требует проведения отдельных переговоров, передает РИА Новости со ссылкой на члена политического бюро и главу отдела по внешним связям движения Мусу Абу Марзука.

В то же время он отметил, что руководство ХАМАС рассматривает возможность освобождения заложников из числа гражданского населения. По словам представителя движения, мирные жители ни в чем не виноваты.

Марзук подчеркнул, что людей захватили в плен в результате хаоса. Сумятица произошла на фоне разгрома израильской «бригады Газы», уточнил источник агентства.

«Мы освободим их, когда для этого будут созданы условия. Что касается другой части, а именно военных, то их освобождение требует переговоров, обмена пленными», — добавил член политбюро палестинского движения.

Также он уточнил, что к текущему моменту ХАМАС взял в плен сотни израильских военнослужащих.

28 октября посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что палестинское движение должно освободить заложников без каких-либо требований и условий. Дипломат сообщил о пленных женщинах с детьми и назвал лишение их свободы военным преступлением.

Ранее в ХАМАС рассказали об отношении к запросам российских властей об освобождении заложников.

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Война в Израиле
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