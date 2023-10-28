Истребители ЦАХАЛ нанесли удар по командующему морскими силами ХАМАС в городе Газа

Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударили по командующему военно-морскими силами ХАМАС города Газа Ратиба Абу Цахибана. Об этом сообщила армейская пресс-служба в своем Telegram-канале.

«Истребители ЦАХАЛ нанесли удар по командующему военно-морскими силами ХАМАС в бригаде города Газа Ратибу Абу Цахибану», — говорится в сообщении.

Отмечается, что он ответственен за планирование и управление операцией нападения с моря на территорию Израиля, которую пытались провести силы ХАМАС 24 октября. Отмечается, что она была пресечена израильскими военно-морскими силами.

До этого стало известно, что истребители Армии обороны Израиля нанесли в ночь на 28 октября удар по командиру воздушных сил (ВС) ХАМАС Асему Абу Ракабе. По данным ЦАХАЛ, военный участвовал в планировании боевых действий на территории населенных пунктов около сектора Газа 7 октября текущего года.

Израиль усилил удары по объектам в секторе Газа и анонсировал «расширение масштаба» наземных маневров на территории анклава. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.