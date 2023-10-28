Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Истребители ЦАХАЛ нанесли удар по командующему морскими силами ХАМАС в городе Газа

Израиль нанес удар по командующему морскими силами ХАМАС в городе Газа

Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударили по командующему военно-морскими силами ХАМАС города Газа Ратиба Абу Цахибана. Об этом сообщила армейская пресс-служба в своем Telegram-канале.

«Истребители ЦАХАЛ нанесли удар по командующему военно-морскими силами ХАМАС в бригаде города Газа Ратибу Абу Цахибану», — говорится в сообщении.

Отмечается, что он ответственен за планирование и управление операцией нападения с моря на территорию Израиля, которую пытались провести силы ХАМАС 24 октября. Отмечается, что она была пресечена израильскими военно-морскими силами.

До этого стало известно, что истребители Армии обороны Израиля нанесли в ночь на 28 октября удар по командиру воздушных сил (ВС) ХАМАС Асему Абу Ракабе. По данным ЦАХАЛ, военный участвовал в планировании боевых действий на территории населенных пунктов около сектора Газа 7 октября текущего года.

Израиль усилил удары по объектам в секторе Газа и анонсировал «расширение масштаба» наземных маневров на территории анклава. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий