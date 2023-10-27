В ХАМАС назвали условия для освобождения иностранных заложников

Один из лидеров «Хамаса» Али Баракех заявил, что бойцы палестинского движения освободят иностранных заложников в обмен на пятидневное прекращение огня. Об этом сообщает Financial Times.

По его Баракеха, дополнительные условия будут выдвинуты для освобождения израильских гражданских лиц. Он подчеркнул, что захваченных в плен израильских военнослужащих ХАМАС освобождать не будет. Их оставят их для проведения обменов пленными.

До этого член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук говорил, что движение готово освободить всех захваченных заложников, но интенсивные бомбардировки сектора Газа не позволяют сделать это. Вывод заложников невозможен без прекращения огня Израилем.

7 октября движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников.

На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.