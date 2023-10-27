Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

За неделю на Херсонском направлении ВСУ потеряли до 485 солдат

Минобороны РФ: ВСУ за неделю потеряли до 485 военных на Херсонском направлении

На Херсонском направлении за неделю потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 485 военных убитыми и ранеными. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что потери противника случились в результате упреждающих действий и огневых налетов.

Также Минобороны пояснило, что за неделю потери ВСУ составили до 11 орудий полевой артиллерии, а также 20 автомобилей.

До этого выяснилось, что сотрудников польской компании PGZ Service Orel направили на Украину для ремонта переданной ВСУ военной техники. Журналисты сообщили, что ремонтники даже работают «в пределах досягаемости российской артиллерии». Они обслуживают различную технику, включая поставляемые Польшей гаубицы Krab, немецкие танки Leopard, а также грузовики с боеприпасами Jelcz.

26 октября подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают сложности с эвакуацией раненых на Артемовском направлении.

Ранее в Запорожской области сообщили о взятии под контроль крупного опорного пункта ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий