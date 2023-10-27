За неделю на Херсонском направлении ВСУ потеряли до 485 солдат

На Херсонском направлении за неделю потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 485 военных убитыми и ранеными. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что потери противника случились в результате упреждающих действий и огневых налетов.

Также Минобороны пояснило, что за неделю потери ВСУ составили до 11 орудий полевой артиллерии, а также 20 автомобилей.

До этого выяснилось, что сотрудников польской компании PGZ Service Orel направили на Украину для ремонта переданной ВСУ военной техники. Журналисты сообщили, что ремонтники даже работают «в пределах досягаемости российской артиллерии». Они обслуживают различную технику, включая поставляемые Польшей гаубицы Krab, немецкие танки Leopard, а также грузовики с боеприпасами Jelcz.

26 октября подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают сложности с эвакуацией раненых на Артемовском направлении.

Ранее в Запорожской области сообщили о взятии под контроль крупного опорного пункта ВСУ.