ФСБ задержала в Запорожской области членов трех агентурных групп украинской разведки

ФСБ России задержала в Запорожской области представителей трех агентурных групп, которых контролировало Главное управление разведки Минобороны (ГУР МО) Украины. Об этом ТАСС рассказали ведомстве.

Задержанными оказались администраторы информационных ресурсов украинского средства массовой информации «РИА-Мелитополь» и Telegram-чата «Мелитополь – це Украина». Иностранная разведка использовала эти ресурсы для сбора разведданных. Также агенты психологически давили на местных жителей.

Один из агентов оказал вооруженное сопротивление при задержании, поэтому его ликвидировали ответным огнем.

ФСБ провела обыск в квартире агентов и нашла самодельное взрывное устройство, автомат АКМС и гранату РГН.

Подписчиков вышеупомянутых ресурсов, которые курировали украинские агенты, предупредили о возможной уголовной ответственности за разглашение данных вражеский стороне, если это навредит безопасности России.

В пресс-службе ФСБ добавили, что эти информационные ресурсы больше не работают.

Ранее в военкомате Твери при задержании сотрудники ФСБ ликвидировали террориста, которого завербовала СБУ.