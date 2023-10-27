Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ФСБ задержала в Запорожской области членов трех агентурных групп украинской разведки

ФСБ задержала в Запорожской области представителей агентурных групп Украины

ФСБ России задержала в Запорожской области представителей трех агентурных групп, которых контролировало Главное управление разведки Минобороны (ГУР МО) Украины. Об этом ТАСС рассказали ведомстве.

Задержанными оказались администраторы информационных ресурсов украинского средства массовой информации «РИА-Мелитополь» и Telegram-чата «Мелитополь – це Украина». Иностранная разведка использовала эти ресурсы для сбора разведданных. Также агенты психологически давили на местных жителей.

Один из агентов оказал вооруженное сопротивление при задержании, поэтому его ликвидировали ответным огнем.

ФСБ провела обыск в квартире агентов и нашла самодельное взрывное устройство, автомат АКМС и гранату РГН.

Подписчиков вышеупомянутых ресурсов, которые курировали украинские агенты, предупредили о возможной уголовной ответственности за разглашение данных вражеский стороне, если это навредит безопасности России.

В пресс-службе ФСБ добавили, что эти информационные ресурсы больше не работают.

Ранее в военкомате Твери при задержании сотрудники ФСБ ликвидировали террориста, которого завербовала СБУ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий