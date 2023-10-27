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Экс-разведчик раскрыл тревожную для Украины деталь в действиях США

Риттер: власти США продемонстрировали, что больше не заинтересованы в Украине

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Rod Lamkey/Global Look Press

Действия американских властей свидетельствуют об отсутствии заинтересованности в Украине. С таким заявлением выступил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«В самой первой речи, сделанной вновь избранным спикером палаты представителей США (Майком Джонсоном. — «Газета.Ru»), он призвал разделить запрос о выделении финансовых средств Израилю и Украине», — отметил экс-разведчик.

Он подчеркнул, что «это конец» для Украины. Риттер обратил внимание, что Киев скоро лишится финансовой поддержки США. Эксперт напомнил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят поражение на поле боя. Бывший разведчик предположил, что американские власти «поставили крест на Украине».

27 октября новый спикер конгресса Майк Джонсон призвал разделить запрос о выделении $105 млрд Израилю и Украине. Он также отметил, что администрация должна отчитаться о планах на дальнейшие действия в контексте Киева и ожидания от ситуации.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

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