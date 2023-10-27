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Названы последствия вступления Швеции в НАТО

SwebbTV: Швеция попала в западню из-за решения вступить в НАТО в сложное время

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Швеция попала в ловушку, присоединившись к НАТО во время конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Об ожидаемых последствиях вступления страны в альянс рассказала журналист Крис Форсне в интервью телеканалу SwebbTV.

По ее словам, Швеция оказалась на передовой линии противостояния с Россией. Форсне считает, что членство страны в Североатлантическом альянсе не способствует укреплению мира в Европе. Журналист добавила, что это лишь делает Швецию инструментом в борьбе против Москвы.

«Меня поражает, насколько быстро наше правительство приняло этот шаг. Почему такая спешка с вступлением в НАТО во время двух конфликтов в горячей стадии?» — заявила журналист.

Форсне подчеркнула, что Швеция всегда придерживалась нейтралитета. По ее мнению, прежде чем принимать такое решение, следовало провести референдум.

Швеция подала заявку на членство в НАТО в 2022 году вместе с Финляндией в связи с операцией России на Украине. 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала членом альянса. Вступление Швеции затянулось из-за инцидента с сожжением Корана в Стокгольме и позиции Турции по данному вопросу.

Ранее в Швеции разрешили сжечь Коран.

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