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В Минобороны рассказали о возможностях новейшей ракеты ЛМУР

Генерал-майор Романов: ракета ЛМУР позволяет поражать цели без входа в зону ПВО

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Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР, «Изделие 305») позволяет экипажам российских вертолетов поражать цели без входа в зону работы противовоздушной обороны (ПВО) противника. Об этом заявил начальник армейской авиации ВКС РФ генерал-майор Игорь Романов в интервью газете «Красная звезда».

Как рассказал генерал-майор, в ВКС РФ уже не первый год поставляются модернизированные боевые вертолеты Ка-52М и Ми-28НМ. Он отметил, что в них реализованы возможности, отвечающие требованиям ведения боевых действий в современных военных конфликтах.

«Боевое применение новых образцов вооружения — легкой многоцелевой управляемой ракеты, ПТУР «Хризантема», ракеты «Верба» — с учетом их характеристик обеспечивает поражение целей без входа в зону поражения средств ПВО противника», — заявил Романов.

Авиапарк российской армейской авиации каждый год обновляется за счет поступления новой и модернизированной авиационной техники, подчеркнул начальник армейской авиации ВКС РФ и добавил, что летчики высоко оценили значительно возросшие боевые возможности модернизированных вертолетов.

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