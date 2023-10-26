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На крупнейшую базу Израиля за рубежом совершено нападение

Al Mayadeen: нападение совершено на базу армии Израиля в Эритрее

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Ronen Zvulun/Reuters

На базу армии Израиля на архипелаге Дахлак (группа островов в Красном море неподалеку от материковой части Эритреи) совершенно вооруженное нападение. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на эритрейские военные источники, передает РИА Новости.

По данным телеканала, целью атаки неизвестных была вершина горы, на которой находится наблюдательный пункт израильских военных в Красном море.

Источники Al Mayadeen заявили, что Израиль потерял одного офицера в результате атаки. Телеканал отмечает, что на архипелаге Дахлак находится крупнейшая зарубежная база Израиля.

26 октября постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что израильская сторона ведет войну против радикальной организации ХАМАС, которую считает террористической и «виновной в геноциде». Он подчеркнул, что палестинский народ не является противником еврейского государства.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.

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