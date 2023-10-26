МиГ-31 не допустил нарушения границ РФ самолетом ВВС Норвегии

Истребитель Вооруженных сил РФ МиГ-31 не допустил нарушение границы норвежским военным самолетом Р-8А «Посейдон», который пролетел в воздушном пространстве РФ над Баренцевым морем. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил», — говорится в сообщении.

При этом экипаж российского истребителя выявил, что это самолет патрульной авиации Р-8А «Посейдон». Отмечается, что норвежский самолет развернулся и полетел в сторону от границы Российской Федерации. Также сообщается, что самолет приземлился на месте своего базирования.

Ранее российский истребитель Су-27 не допустил нарушения государственной границы РФ американским дроном над Черным морем. По информации ведомства, во вторник, 24 октября, российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря была обнаружена приближающаяся к госгранице страны воздушная цель. Российский истребитель Су-27 был поднят в воздух «для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения» госграницы, заявили в Минобороны.

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