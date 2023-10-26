Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минобороны РФ сообщило, что российские ПВО за сутки перехватили снаряды HIMARS И GLSDB

Минобороны РФ: средства ПВО перехватили шесть снарядов HIMARS И GLSDB

close
100%
Aaron Favila/AP

В Министерстве обороны России в ежедневной сводке сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили шесть реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) «HIMARS» и «GLSDB».

«Уничтожены 27 беспилотных летательных аппаратов в районах Тополевки, Кременной в Луганской народной республике, Мирного, Инженерного, Золотой Поляны в Запорожской области, Чаплинки и населенного пункта Саги в Херсонской области», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Также Министерство обороны России сообщило, что на Запорожском направлении российские военные смогли отразить атаку штурмовой группы 65-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее начальник пресс-центра российской группировки войск «Юг» Вадим Астафьев заявлял, что подразделения группировки отбили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении.

До этого советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявлял, что Вооруженные силы РФ смогли занять одну из ключевых высот под Донецком.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий