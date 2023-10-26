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Военный эксперт: поставками ракет ATACMS США решили «прощупать» Россию

Военный эксперт Михайлов: ракеты ATACMS Киеву не помогут

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Mike Mareen/Shutterstock

Передача 20 американских ракет ATACMS Киеву не изменит расклад сил в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил военный эксперт Евгений Михайлов. По его мнению, поставкой данного типа вооружений США пытаются «прощупать» Россию.

«Нами было заявлено, что при массовой поставке подобных ракет все красные линии будут перейдены, а Москва будет отвечать адекватно», — напомнил Михайлов.

Он также отметил, что президент России Владимир Путин уже отреагировал и дал четкий сигнал Вашингтону на саммите в Пекине, заявив американскому лидеру Джо Байдену, чтобы тот забрал свои ракеты и «приезжал к нам на блины». По мнению эксперта, это намек американцам на то, что пора разговаривать, иначе будет поздно.

25 октября Минобороны России впервые заявило о перехвате ракет ATACМS, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). По данным оборонного ведомства, также в зоне спецоперации были перехвачены два снаряда HIMARS и две ракеты HARM. О том, что Киев получил партию ATACМS от США, стало известно 17 октября. Путин позднее заявил, что эти ракеты «кардинально» не могут изменить ситуацию на фронте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что ВС РФ справляются с американским оружием на Украине.

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