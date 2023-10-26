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Российские войска отбили пять атак ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: российские военные отбили пять атак ВСУ в районе Курдюмовки

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Евгений Биятов/РИА Новости

Начальник пресс-центра российской группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что подразделения группировки отбили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении, передает РИА Новости.

По его словам, российские военные успешно отразили пять атак штурмовых групп 24-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районе населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка, Кирово и Малоильиновка.

Как заявил Астафьев, потери противника в ходе контрбатарейной борьбы на этом участке фронта составили более свыше 500 военнослужащих, 122-миллиметровая самоходная гаубица «Гвоздика», 105-миллиметровое орудие M119, танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что Вооруженные силы РФ смогли занять одну из ключевых высот под Донецком.

До этого в Минобороны России сообщили, что бойцы ВС РФ нанесли огневое поражение ВСУ под Клещеевкой и Курдюмовкой в ДНР.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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