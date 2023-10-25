Сирены прозвучали на северо-западе Израиля

Сирены воздушной тревоги зазвучали на северо-западе Израиля в районе Кармель, предупреждая население об угрозе ракетных атак. Об этом сообщает Армия обороны Израиля в своем Telegram-канале.

«Сирены прозвучали в районе Кармель», — говорится в публикации.

До этого стало известно, что число граждан России, внесенных в списки на вывоз из Газы, превысило 500 человек.

25 октября пресс-секретарь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Таль Хайнрих заявлял, что внутри Организации Объединенных Наций существуют определенные антиизраильские настроения.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее постпред Израиля в ООН призвал Гутерриша уйти в отставку.