Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что две группы диверсантов из Украины были ликвидированы в районе населенного пункта Вербовое на линии фронта в Запорожской области.

«Две ДРГ на Ореховском направлении в районе Вербового в составе по пять-семь человек были выявлены нашей разведкой и сначала в стрелковом бою отбиты, а затем как минимум половина из них уничтожена, оставшиеся бежали назад», — сказал он.

Рогов отметил, что российские войска не допустили продвижения и в данный момент удерживают свои позиции и успешно контратакуют.

До этого Владимир Рогов сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли безуспешные попытки атаковать позиции российской армии в районе Работина, в частности в направлении сел Копани и Новопрокоповка.

Он также заявлял, что на Васильевском направлении происходят артиллерийские дуэли и применение беспилотников.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.