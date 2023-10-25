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Молдавия намерена активнее сотрудничать с НАТО

В минобороны Молдавии заявили о планах активнее сотрудничать с НАТО

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Михай Карауш/РИА Новости

Оборонная политика Молдавии направлена на активизацию сотрудничества с НАТО. Об этом сообщил госсекретарь министерства обороны Молдавии Валерий Мижа на организованной бюро по связям с НАТО конференции в Кишиневе, передает ТАСС.

Как заявил представитель министерства, минобороны республики уверено, что НАТО будет оставаться одним из главных факторов безопасности в Европе.

«Поэтому оборонная политика Республики Молдова направлена на активизацию сотрудничества с этим военно-политическим союзом с целью укрепления сферы национальной безопасности и обороны», — сказал Мижа.

21 октября глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил, что «вливания» оружия в армию Молдавии и «беспрецедентное число совместных учений с контингентами стран НАТО» нужно трактовать как «военные приготовления».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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