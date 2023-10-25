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Политолог заявил, что российская армия сможет уничтожить оружейные заводы на Украине

Политолог Живов считает, что РФ уничтожит западные оружейные заводы на Украине

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Alex Brandon/AP

Политолог, военный эксперт Алексей Живов утверждает, что российская армия уничтожит западные оружейные заводы, которые производят боеприпасы для артиллерии на Украине, сообщает «Лента.ру».

«Конечно, Украина может попробовать производить боеприпасы на своей территории, но мы будем наносить огневое поражение по всем площадкам, на которых будут производиться эти боеприпасы. На какой бы глубине они бы ни решили производить, наша гиперзвуковая ракета «Кинжал» позволяет пробивать укрепления до 60 метров глубиной», — заявил Живов.

Он добавил, что на Краснолиманском направлении отмечается использование ВСУ боеприпасов, выпущенных в 2023 году — и это означает, что условный безлимит поставок боеприпасов со складов стран НАТО для Украины закончился, и теперь украинская армия зависит от объемов производства в странах НАТО.

До этого немецкий поставщик вооружения для Украины увеличил цены на снаряды.

Ранее в ФРГ сообщили, что в «обозримом будущем» не собираются снабжать Киев ракетами Taurus.

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