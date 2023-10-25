В Херсонской области сообщили о неудачных высадках ДРГ ВСУ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины пытаются высадить ДРГ на участке от населенного пункта Алешки до Новой Каховки. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, российские военные за последние три дня уничтожили девять лодок ВСУ.

«Наиболее активный на линии боевого соприкосновения в Херсонской области сейчас участок вдоль Днепра от Алешек до Новой Каховки. Здесь враг пытается высаживать ДРГ, эвакуировать раненых», — сказал Сальдо.

По его словам, тропы вдоль железнодорожного моста «усеяны трупами» боевиков ВСУ.

Ранее Сальдо заявил, что три ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевшие в сторону Крыма, сбиты в Херсонской области.

22 октября движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрывали два раза. По состоянию на 16:01 в очереди со стороны Тамани находились 180 транспортных средств, ожидание составляло около часа. Со стороны Керчи очередей перед пунктом досмотра не было.

Ранее ВСУ выпустили 18 снарядов натовского калибра по Донецку.