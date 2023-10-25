Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Херсонской области сообщили о неудачных высадках ДРГ ВСУ

Сальдо заявил о неудачных попытках ВСУ высадить ДРГ на участке вдоль Днепра

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины пытаются высадить ДРГ на участке от населенного пункта Алешки до Новой Каховки. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, российские военные за последние три дня уничтожили девять лодок ВСУ.

«Наиболее активный на линии боевого соприкосновения в Херсонской области сейчас участок вдоль Днепра от Алешек до Новой Каховки. Здесь враг пытается высаживать ДРГ, эвакуировать раненых», — сказал Сальдо.

По его словам, тропы вдоль железнодорожного моста «усеяны трупами» боевиков ВСУ.

Ранее Сальдо заявил, что три ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевшие в сторону Крыма, сбиты в Херсонской области.

22 октября движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрывали два раза. По состоянию на 16:01 в очереди со стороны Тамани находились 180 транспортных средств, ожидание составляло около часа. Со стороны Керчи очередей перед пунктом досмотра не было.

Ранее ВСУ выпустили 18 снарядов натовского калибра по Донецку.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий