В США считают, что в атаке на Израиль участвовали не только боевики ХАМАС

Американский журналист Сеймур Херш считает, что в атаке на Израиль, помимо ХАМАС, участвовали и другие палестинские группировки. Об этом сообщает ТАСС.

«Серьезное затруднение, которое не обсуждалось публично после атаки 7 октября, заключается в том, что ХАМАС не был единственным, кто напал и забрал людей в заложники», — сообщил Херш.

По его словам, в атаке участвовала «Бригада мучеников Аль-Аксы».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.