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США усилили группировку войск на Ближнем Востоке истребителями F-16

Командование США: эскадрилья F-16 прибыла в зону конфликта Израиля и Палестины

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Piroschka van de Wouw/Reuters

Эскадрилья истребителей четвертого поколения F-16 усилила военное присутствие США в регионе конфликта Израиля и Палестины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное командование Штатов.

«Экспедиционная эскадрилья истребителей F-16 прибыла в зону Центрального командования с целью усиления присутствия США для сдерживания дальнейшей агрессии», — приводит агентство слова из сообщения американского командования.

До этого Пентагон направил в Средиземное море авианосцы »Джеральд Форд» и »Дуайт Эйзенхауэр». В США заявляли, что корабли нужны для «сдерживания вооруженного конфликта на Ближнем Востоке».

Также глава оборонного ведомства Ллойд Остин поручил развернуть на Ближнем Востоке батарею комплекса противоракетный обороны (ПРО) THAAD и дополнительные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Таким образом в США рассчитывают подстраховаться на случай непредвиденных обстоятельств.

Ранее в США заявили о провале политики Байдена на Ближнем Востоке.

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