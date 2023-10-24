Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Министр обороны Канады заявил, что ХАМАС должен быть устранен

Глава МО Канады: ХАМАС должен быть устранен, как угроза Израилю и всему миру

close
100%
Global Look Press

Министр национальной обороны Канады Уильям Блэр заявил, что палестинская группировка ХАМАС представляет угрозу не только Израилю, но и всему миру, поэтому ее необходимо устранить, передает ТАСС.

Как подчеркнул Блэр, Израиль имеет право на самозащиту от террористической угрозы.

«Откровенно говоря, ХАМАС должен быть устранен как угроза не только Израилю, но и миру. Это террористическая организация», — сказал Блэр журналистам.

24 октября президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости создать региональную и международные коалиции для борьбы с террористами.

До этого газета The New York Times писала, что администрация президента США обеспокоена тем, что израильская армия еще не готова начать наземную операцию в Газе и не имеет четкого плана.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий