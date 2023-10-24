Министр обороны Канады заявил, что ХАМАС должен быть устранен

Министр национальной обороны Канады Уильям Блэр заявил, что палестинская группировка ХАМАС представляет угрозу не только Израилю, но и всему миру, поэтому ее необходимо устранить, передает ТАСС.

Как подчеркнул Блэр, Израиль имеет право на самозащиту от террористической угрозы.

«Откровенно говоря, ХАМАС должен быть устранен как угроза не только Израилю, но и миру. Это террористическая организация», — сказал Блэр журналистам.

24 октября президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости создать региональную и международные коалиции для борьбы с террористами.

До этого газета The New York Times писала, что администрация президента США обеспокоена тем, что израильская армия еще не готова начать наземную операцию в Газе и не имеет четкого плана.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.