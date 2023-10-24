Германия передала европейской стране системы ПВО

Германия передала Словакии системы противовоздушной обороны (ПВО) MANTIS для того, чтобы Братислава усилила охрану границы с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны Словакии.

«Вооруженные силы Словакии сегодня приняли системы ПВО MANTIS, которые усилят охрану восточной границы с Украиной», — говорится в сообщении.

Отмечается, что церемония передачи прошла в словацком городе Нитра в 90 км от Братиславы.

Министр обороны Словакии Мартин Скленар выразил благодарность Германии за то, что эти системы были переданы «безвозмездно и навсегда».

18 октября президент Украины Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили необходимость усилить систему противовоздушной обороны (ПВО) страны. Кроме того, главы государств обменялись мнениями о поставках дальнобойных ракет и военно-морском потенциале Украины.

Ранее стало известно о планах правительства Германии дополнительно выделить €200 млн на помощь Украине.